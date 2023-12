Conversazione sull’arte contemporanea. Ne parlano Luca Donelli e Daniele Torcellini

Domani, alle 18, nuovo appuntamento della rassegna ‘I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati’, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura.

Luca Donelli, proprietario della Galleria Monogao21, e Daniele Torcellini, storico dell’arte e professore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, parlano di ’Monogao21: la contemporaneità nella città del mosaico’, occasione per parlare e scoprire le diverse declinazioni dell’arte contemporanea a Ravenna sia dal punto di vista del mosaico che delle altre arti. L’incontro è aperto agli interventi del pubblico. I due ospiti sono uniti dalla Biennale del mosaico contemporaneo in corso in città. Torcellini ne è infatti il curatore, mentre Donelli ospita presso Monogao21 la mostra personale di Mariateresa Sartori.