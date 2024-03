Corsa Coppi e Bartali, le modifiche

Domani, in occasione della quarta tappa della corsa ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, sono previsti la sospensione temporanea della circolazione e il divieto di transito dalle ore 12 sino a cessate esigenze - per tutti i veicoli e per i pedoni, per un tempo, comunque, non superiore a 30 minuti - all’interno dei centri abitati dei comuni di Faenza e Brisighella. Le strade interessate sono quelle del percorso di gara contenuto nell’ordinanza allegata al presente comunicato.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano e che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.