Corsi per liberi professionisti

Un’ottima opportunità di crescita professionale è in arrivo per i liberi professionisti che operano in Emilia-Romagna. Infatti, la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna, Faenza e Lugo organizza nuovi corsi gratuiti di formazione su tematiche strategiche come il Project Management, il Personal Branding e la comunicazione digitale. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, è rivolta ai titolari di Partita Iva, iscritti o meno a un ordine professionale, e ai liberi professionisti ordinistici che operano in forma associata o societaria. Il catalogo formativo comprende dodici corsi che si svolgeranno tra i mesi di luglio e dicembre, in modalità webinar. Tra questi i più interessanti professionalmente sono sicuramente: Strumenti di Project Management, Personal Branding, Utilizzo strategico dei canali digitali per promuovere la propria attività, Strategie digitali e social media per sviluppare il business, Coinvolgere clienti e utenti nella creazione di prodotti e servizi. L’accesso al corso avverrà in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Al termine della formazione è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la capofila Futura, La Cremeria, Cfp Bassa Reggiana e Techne. Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo online all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbMqiUUeBESEqJCdsEpRXL0vBdKyKH3w9O1hO3EqNfQ_wdQ/viewform.

In alternativa, sarà possibile scaricare la scheda di iscrizione e inviarla, compilata e debitamente firmata, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@scuolapescarini.it, oppure fotografarla e inviarla via Whatsapp al numero 3397331448.