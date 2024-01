Corso di tecniche di ricerca vocale gratuito a Palazzo Malagola

La Scuola di vocalità e Centro di ricerca vocale e sonora di Ravenna tornerà ad ospitare, per il terzo anno, docenti dal profilo internazionale, tra cui Sonia Bergamasco, Claron McFadden, Robin Rimbaud ‘aka’ Scanner e François Bonnet, per il corso ’Estetiche e tecniche della ricerca vocale e sonora’. Si tratta di un corso di alta formazione gratuito che sarà, per il terzo anno, al centro di Malagola; le lezioni sono aperte a 15 studenti, che hanno tempo fino al 31 gennaio per presentare le proprie candidature. Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo e maggio 2024 e si svolgeranno a Ravenna tra Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Il corso ha l’obiettivo di preparare e consolidare professionalmente figure che gravitano a diverso titolo nell’ambito della creazione artistica multidisciplinare, rafforzando competenze che vanno dalle arti della scena (performer, cantanti, attori/attrici e/o strumentisti/e), alla realizzazione di installazioni audiovisive e/o alla produzione multimediale (radiofonia, audioguide, audiolibri), la cui pratica è indirizzata ad esplorare la voce e le sue interazioni con il suono e la musica.

Andranno a comporre il corpo docente, insieme ai direttori artistici Montanari e Pitozzi, diverse figure di primo piano della sperimentazione artistica nazionale ed internazionale e della ricerca estetica, come ad esempio l’attrice, regista e musicista Sonia Bergamasco, la soprano Claron McFadden, Robin Rimbaud, meglio conosciuto come Scanner, e il compositore e teorico francese François Bonnet, direttore INA GRM di Parigi. Il bando per la presentazione delle candidature https://www.teatrodellealbe.com/ita/contenuto.php?id=135&PosPadre=7. Info: info@malagola.eu