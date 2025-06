"Così si mettono in crisi i turisti"

"La trovo una misura poco utile – spiega Dante Valentini -. Già di per sé, gestire il traffico a Marina nel weekend è complicato, così si rischia solamente di mettere ancora più in difficoltà i turisti. Mi sembra una forzatura, una scomodità. D’altro canto, però, come per tutto, è questione di abitudine. Magari tra qualche anno ci saremo tutti abituati e vedremo i benefici della corsia preferenziale, ma ancora la gestione è farraginosa. La nuova telecamera è sicuramente disincentivante, ma bisogna anche pensare a chi arriva a Marina per la prima volta e non lo sa. Il navigatore segnala il fatto che non si possa passare nel weekend? Sono questioni da non sottovalutare".