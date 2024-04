Cotignola e Alfonsine. La grande camminata sugli argini del Senio

La grande camminata sugli argini del Senio torna oggi per celebrare 78 anni dalla Liberazione, venti dalla prima camminata: il 25 aprile torna "Nel Senio della memoria", la grande iniziativa corale dedicata alla Liberazione organizzata. Il programma vede in scena diversi protagonisti che animeranno le tappe della camminata (otto in tutto, nei luoghi che hanno segnato la storia del fronte sul Senio in Bassa Romagna) tra narrazione, musica, spettacolo e cultura della memoria. Quest’anno saranno tre le partenze a scelta: alle due classiche da Cotignola e Alfonsine si aggiunge anche la possibilità di scegliere una pedalata, che partirà da Masiera. Le partenze in mattinata.