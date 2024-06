Cresce la Cittadella dello sport. Bando da centomila euro

Un bando da 100mila euro per finanziare ulteriori migliorie alla cittadella dello sport. Dopo l’aggiudicazione dei lavori, in 3 stralci, che consentirà di avviare la riqualificazione del complesso Graziola, l’amministrazione comunale faentina ha di recente approvato la partecipazione al bando del Dipartimento per lo Sport tramite Sport e Salute S.p.A, per cofinanziare la realizzazione di nuove aree giochi attrezzate. Il progetto Cittadella dello Sport infatti individua tra gli obiettivi quello di amplificare la percezione del parco sportivo come riferimento inclusivo e di connessione verso e con la città, ed è previsto un potenziamento dell’accessibilità complessiva degli impianti sportivi lavorando sulle capacità attrattive del luogo attraverso un percorso ciclopedonale che si sviluppa per l’intero parco e l’individuazione di aree all’aperto dedicate allo svolgimento delle attività sia ludiche sia sportive. Nel parco in particolare è prevista la realizzazione di un’area calisthenics, ed un’area per il parkour, oltre ad un ampio spazio idoneamente pavimentato con materiali antitrauma dove si prevede di installare le attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e motorie rivolte a bambini e ragazzi da 4 a 14 anni. Proprio in quest’ultima area, vicino alla pista di atletica leggera, che ha una superficie di circa 600 metri quadri dovrebbero essere installate le attrezzature. L’amministrazione faentina quindi parteciperà al bando da 100mila euro, che prevede un cofinanziamento nella misura del 75% per parte Sport e Salute e per il 25% dalle risorse proprie dell’Ente.

Le attrezzature installate saranno rivolte all’utilizzo esclusivo di bambini e ragazzi da 4 a 14 anni accompagnati da adulti e verranno individuate attrezzature innovative e non convenzionali che consentiranno l’utilizzo delle aree anche da parte di persone con disabilità. In particolare le aree attrezzate saranno progettate in funzione dello sviluppo di capacità di manualità, mobilità ed equilibrio nonché all’acquisizione di schemi motori di base e all’interno di ciascuna area verranno installate attrezzature specifiche utili a sviluppare tali abilità. E’ inoltre prevista la totale copertura dell’intera area con apposita pavimentazione antitrauma, prodotta con materiale sostenibile. Saranno infine installate la segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo delle attrezzature che sarà implementata con particolari QR Code per i video tutorial. Complessivamente il progetto della Cittadella dello Sport costerà 3 milioni e mezzo di euro, coperte da circa 3 milioni di risorse Pnrr. Uno stralcio da circa 600mila euro, per la realizzazione di una nuova pista di atletica, sarà invece a carico del comune. L’amministrazione faentina prevede di completare la cittadella nei tempi stabiliti dal Pnrr, ovvero il 2026.