Cristina Ceroni, guida all’ascolto di Alexandra Dovgan

Proseguono gli incontri di introduzione all’ascolto dei programmi dei concerti di ’Ravenna musica 2024’ dell’associazione’ Angelo Mariani.

Alle 17, alla sala multimediale degli Antichi Chiostri Francescani di Ravenna, Cristina Ceroni, insegnante e pianista ravennate, introdurrà all’ascolto dei brani che lunedì la 17enne pianista russa Alexandra Dovgan eseguirà nel suo concerto al teatro Alighieri.

Si tratta de ’La Partita VI BWV 830’ e la trascrizione di Rachmaninov ’Prélude, Gavotte and Gigue dalla Partita per violino n. 3’, entrambe di Bach. Seguirà la ’Sonata op. 81a Les Adieux’ di Beethoven e ’Le variazioni su un tema di Corelli op. 42’ di Rachmaninov, elaborate sul tema ’della follia’, indicato nella ’Sonata per violino n. 12 di Corelli’.

Infine la Ceroni illustrerà la ’Sonata n. 2 op. 19’ di Skrjabin.

Ingresso libero.