Criticità idraulica ancora rossa

Per la giornata di oggi non sono previste precipitazioni. Non sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d’acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi.

"Tuttavia – scrivono dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna –, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura della provincia, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Si sottolinea che il codice colore rosso è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi e non all’intensità delle piogge.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Fino a diversa comunicazione in tutto il territorio della Bassa Romagna è disposta la sospensione dei mercati e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali".