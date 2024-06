’Cunningham Forever’. La danza è forma e ritmo

Ha il sapore di un “evento” la serata che il Balletto dell’Opera di Lione dedica al maestro indiscusso del contemporaneo. In ’Cunningham Forever’, a Ravenna Festival in esclusiva italiana stasera alle 21 al Teatro Alighieri, il nuovo direttore artistico della compagnia, Cédric Andrieux , riesce a curvare il tempo della lunga carriera artistica di Cunningham nell’arco di due soli titoli, ’Beach bird’s e ’Biped’. Il primo, creato nel 1991, in stretta sintonia con John Cage, è uno dei pochi lavori della storica coppia con un’eco non del tutto astratta. Ispirato alle movenze dei gabbiani sulla spiaggia (richiamati dai costumi di Marsha Skinner), mantiene il focus sul fraseggio della danza, lasciando liberi gli interpreti di trovare i loro spazi e i ritmi. L’abbagliante Biped del 1999 rappresenta invece la “svolta” artistica di Cunningham dopo la morte di Cage, avvenuta nel 1992. Un corpo a corpo fisico e virtuale che i danzatori intraprendono con i loro ologrammi proiettati sul fondale. A suggellarne la freschezza pioniera, la musica di Gavin Bryars e del suo ensemble che tornano a punteggiare dal vivo l’interazione fra danza e tecnologia.

L’appuntamento è possibile grazie al sostegno di Publimedia Italia. ’Cunningham Forever’ è la dimostrazione dell’eredità indelebile di un coreografo geniale che ha attraversato tutta la parabola americana della danza: dagli esordi con la modern dance di Martha Graham (che per Merce creò diversi ruoli) all’incontro del destino con John Cage.

Info: 0544/249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: da 12 a 42 euro (ridotti da 10 a 38). I giovani al Festival: under 18 5 euro; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50%.