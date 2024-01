Cure oncologiche, un ecotomografo all’ospedale

Un regalo di Natale arrivato in leggero ritardo, ma quantomai gradito per tutte le donne di Lugo e dintorni: si tratta dell’ecotomografo di ultima generazione del valore di circa 30.000 euro che ieri è stato consegnato presso il Centro di Prevenzione Oncologica (CPO) dell’Ospedale “Umberto I” dai rappresentanti di Istituto Oncologico Romagnolo e Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Ravenna. L’ecotomografo è stato richiesto dal CPO di Lugo per "accompagnare la donna dalla diagnosi, alla microbiopsia per tipizzazione istologica, alla localizzazione preoperatoria ed al follow up: quindi, per tutta la vita", come si legge nel documento di richiesta redatto dalla responsabile della Unità Operativa del presidio ospedaliero di Lugo e Faenza, la dottoressa Elisa Bucchi. Il principale vantaggio di questi macchinari di nuova generazione, dunque, è sicuramente quello di individuare lesioni microscopiche, in fase molto precoce, cosa che aumenta di molto le prospettive di guarigione di chi scopre di soffrire di un tumore al seno. Insomma, un bel passo avanti per un reparto, il CPO di Lugo, la cui attività si rivolge a circa 23000 donne in età di screening.