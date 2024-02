Da Co2 a metano, ecco l’impianto

Un nuovo impianto sperimentale che converte l’anidride carbonica in metano, attraverso un processo che permette di conservare l’energia. A Cagliari la realizzazione del progetto per Sardegna Ricerche. L’azienda ideatrice, la Res Italia, è invece di Ravenna. L’impianto è costituito da un reattore dove crescono dei ceppi batterici specializzati che si nutrono di anidride carbonica e idrogeno (prodotto dall’idrolisi dell’acqua). Attraverso il processo si può passare da un surplus di energia solare, non immagazzinabile a lungo termine in batterie, a metano, risorsa energetica tipicamente stoccabile e conservabile senza complicazioni enormi. Una delle sfide più importanti - spiega l’azienda - che dovrà affrontare l’umanità nei prossimi anni sarà quella del conservare l’energia rinnovabile.