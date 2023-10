Da lunedì distribuzione di kit e carta smeraldo

Da lunedì e fino al 17 novembre saranno attivi gli info point in piazzale Farini – Stazione FS (al ricovero bici) tutti i lunedì dalle 15 alle 19 e in piazza XX Settembre tutti i venerdì dalle 15 alle 19, per la distribuzione dei kit e delle Carte Smeraldo a chi ne fosse ancora sprovvisto. Questi materiali sono indispensabili per il nuovo sistema di raccolta differenziata, che partirà il 16 ottobre. Inoltre, per sensibilizzare gli studenti dell’Istituto Ginanni, uno degli istituti del centro storico, è stato organizzato per l’11 ottobre un incontro di formazione peri illustrare il nuovo servizio ai rappresentanti di classe.