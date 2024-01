Da oggi i ‘Libri della fantasia’, letture e laboratori per bambini e ragazzi

Torna a Russi ‘I libri della fantasia - Letture per eterni bambini’, progetto multidisciplinare che vede come filo conduttore i racconti di Gianni Rodari e mira ad avvicinare bambini e ragazzi alla lettura attraverso laboratori creativi di tutti i tipi, dallo stop motion alla creta fino al disegno, all’incisione e ai burattini.

Il programma di oggi prevede, alle 15, letture da ’Filastrocche in cielo e in terra’ di Gianni Rodari con Le Faville presso la biblioteca di via Godo Vecchia 10, alle 15.30 Laboratorio di stop motion con Gianni Zauli ’Vieni a creare un cartone animato’, sempre presso la biblioteca. Ci saranno appuntamenti anche domani e giovedì pomeriggio.