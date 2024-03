Da Ravenna a Faenza i musei aperti oggi e domani

Ecco gli orari di apertura dei siti afferenti alla Direzione Regionale dei musei durante le festività pasquali. Villa Romana di Russi oggi e domani dalle 13.30 alle 18.30. Palazzo Milzetti a Faenza. Museo dell’Età Neoclassica in Romagna, oggi e domani dalle 13.30 alle 18.30. Alle 16.30 ’Cibo e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia’. Visita guidata a cura dei Servizi Educativi del Mausoleo di Teodorico (Ravenna) oggi e domani, con apertura dalle 8.30 alle 18.30; alle 15.30 visita guida ’Il mausoleo di Teodorico si racconta’; ingresso a tariffa ordinaria; visita guidata gratuita (non serve prenotarsi). Museo Nazionale di Ravenna, oggi, apertura dalle 8.30 alle 19.30; domani apertura dalle 8.30 alle 19.30 (chiusura biglietteria ore 19). Alle 16 ’Gli affreschi da Santa Chiara si raccontano’, visita guidata con ingresso a tariffa ordinaria o con card di abbonamento (non serve prenotarsi). Battistero degli Ariani (Ravenna), oggi e domani dalle 9 alle 12 e 14-17. Palazzo di Teodorico aperto oggi, chiuso domani (apertura 8.30-13.30, ultimo ingresso ore 13). Sant’Apollinare in Classe (Ravenna), oggi e domani 13.30-19. 30 (chiusura biglietteria ore 19); domani alle 17 ’Un santo più dolce del miele’, percorso per bambini a cura dei Servizi educativi.