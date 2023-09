Da stasera torna la ’Sfujareja’

A Cotignola torna la Sfujareja, anche quest’anno nel cortile del Circolo campagnolo in via D’azeglio, da oggi a domenica. Stasera alle 18.30 si apre lo stand gastronomico e dalle 21 musica con Stefano Bandoli e la scuola di ballo Danze Romagna. Domani alle 18 è in programma la classica ’Sbiciclettata del Passatore’ e il raduno di Apecar. Dalle 21 si balla nell’aia con Loris e Antonella e alle 22.30 c’è la cerimonia dell’imposizione del cappello a un cotignolese che distintosi nel corso dell’anno per meriti speciali.

La festa prosegue domenica dalle 18.30 con l’happy hour e dalle 20.30 con la musica di Veronica Ricci e Jastin Visani.