Dai sixties spuntano i Kula Shaker. A Lugo il loro rock-psichedelico

Era il 1996 quando il loro singolo ’Tattva’ li fece conoscere al mondo. Da allora i Kula Shaker non hanno mai smesso di suonare. Il gruppo britannico sarà il protagonista del concerto del 29 giugno (ore 21.30 al Pavaglione di Lugo. Con loro l’estate di Ravenna Festival si tinge di rock e psichedelia, una delle grandi passioni del gruppo. I Kula Shaker, band di culto del post-Britpop miscela Beatles, Pink Floyd, Grateful Dead, Jimi Hendrix e fascino per la musica e la filosofia dell’India. La loro esibizione sostituirà l’appuntamento con Osmium previsto in questa data. Il concerto dei Kula Shaker è parte del tour dedicato all’album uscito a febbraio, ’Natural Magick’, tredici tracce dense di ritmi psichedelici, seduzioni pop, melodie mai banali e una vibrante energia che promette un’esplosiva performance dal vivo.

La formazione è quella degli albori: accanto a Crispian Mills, chitarra e voce, Jay Darlington all’organo Hammond e alle tastiere, Alonza Bevan al basso e Paul Winter-Hart alla batteria. I biglietti sono già disponibili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, anche telefonicamente (0544-249244) e online (ravennafestival.org), e circuito Vivaticket.

Crispian Mills è nato un quarto di secolo troppo tardi, ma per lui non è mai stato un problema. Nella vita ha avuto due muse: il rock psichedelico e l’India, meta di un pellegrinaggio che lo segnò a vent’anni, nel 1993, portandolo a battezzare la sua band Kula Shaker, in onore di una figura sacra indiana. Con molta facilità e poca filologia, i Kula Shaker si imposero nell’ascesa commerciale del britpop a metà anni Novanta con trascinanti numeri raga-rock come Govinda e Tattva, preludio alla consacrazione di Hush, che rifecero trent’anni dopo i Deep Purple. E se la critica non gli ha mai perdonato il successo, la band è andata avanti incurante dell’hit-parade, con encomiabile coerenza e invidiabile resa dal vivo. Le sole cose che contano.

Biglietti: posto unico numerato 22 euro (ridotto 20 euro); i giovani al Festival: under 18, 5 euro; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50%.