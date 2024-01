"Daini abbattuti a Classe". Animalisti all’attacco

Daini abbattuti in pineta a Ravenna nonostante una delibera regionale ne preveda i soli trasferimenti. È quanto lamentato da circolo Legambiente Delta del Po, Italia Nostra sezione di Ravenna, Oipa sezioni di Ferrara e di Ravenna che in una nota congiunta hanno fatto riferimento ad "altre conferme alle uccisioni da parte dei cacciatori a spese del nucleo di daini della pineta di Classe/Lido di Classe/Lido di Dante per il cui territorio è tuttora in vigore la specifica delibera di Giunta regionale 140/2021 che invece ne prevede i sia pure discutibilissimi trasferimenti". "Com’è stato possibile?" - si domandano le quattro associazioni animaliste - "Chi ha autorizzato, se la delibera che vieta gli abbattimenti dei daini sul posto è ancora attiva, e com’è stato possibile l’uso di armi adatte allo scopo senza alcun atto autorizzativo pubblico e senza avviso ai cittadini?". Se la cosa dovesse essere "ufficialmente confermata, ce n’è abbastanza per chiedere le dimissioni della comandante della polizia provinciale di Ravenna" .