Dalla Icel nuovi mezzi e strumenti per la Protezione civile

Nel corso di una cerimonia ufficiale che si è tenuta a Bagnacavallo nella base Orione della Protezione civile, il Gruppo lughese leader nel settore dei cavi elettrici Icel scpa ha formalizzato la consegna di mezzi altamente specializzati alla Protezione civile della Bassa Romagna, rafforzando significativamente le capacità di intervento della Regione in situazioni di emergenza. Questa iniziativa è stata resa possibile attraverso il contributo decisivo del 2x1000 del fatturato dell’azienda del periodo giugno-dicembre 2023, ammontante a 242.000 euro, dimostrando ancora una volta il forte impegno di Icel verso la comunità locale.

All’evento hanno partecipato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, la presidente dell’Unione Bassa Romagna Eleonora Proni, il presidente di Icel Scpa, Mirco Lacchini, il vicepresidente di Icel Scpa Alberto Lanconelli, i sindaci dei nove Comuni della Bassa Romagna e David Minguzzi, responsabile del Coordinamento della Protezione civile Bassa Romagna. Anche Irene Priolo, vicepresidente e assessora alla Protezione civile della Regione Emilia Romagna, ha presenziato alla cerimonia, segnando la sua importanza per il territorio. Le risorse fornite hanno permesso l’acquisto di tre Toyota Hilux Double Cab 4x4, equipaggiati con tecnologie di ultima generazione, tra cui sistemi amplivoce ad alta potenza per comunicazioni urgenti, verricelli di soccorso, sistemi di aspirazione e moduli antincendio intercambiabili. Questi veicoli serviranno sia per operazioni di routine che per interventi d’emergenza a Cotignola, Conselice e Bagnacavallo. Inoltre, sono stati acquistati anche accessori essenziali come motoseghe, motopompe per l’aspirazione di acqua e fango, e radio per la comunicazione tra i diversi gruppi di protezione civile. Completano l’arsenale due gommoni di soccorso.