"Decolla il tavolo per la tutela del nostro patrimonio ambientale"

"Nasce il “Tavolo per le valli e le pinete” che, da quanto abbiamo appreso da Palazzo Merlato, verrà per la prima volta convocato entro pochi giorni". A salutare l’istituzione del nuovo organismo - che include i vari portatori di interesse che già partecipano a vario titolo alla gestione e conservazione del nostro patrimonio ambientale -sono gli esponenti di Ravenna in Azione: la consigliera comunale Chiara Francesconi, Filippo Govoni e Stefano Ravaglia rispettivamente Segretari provinciale e comunale (nella foto con Carlo Calenda). "Si concretizza in questo modo l’impegno che l’Amministrazione aveva assunto in più occasioni pubbliche: coinvolgere nella gestione i soggetti fruitori degli ambienti vallivi e pinetali come Atc, Assopesca, Cooperative dei capannisti, ecc. per realizzare nuove forme di collaborazione rispettose delle esistenti situazioni di fruizione – sottolineano gli esponenti del partito di Carlo Calenda -. Siamo infatti consapevoli che il nostro patrimonio ambientale, particolarmente esteso e complesso, richiede cura ed esperte manutenzioni adeguate ai differenti ambienti".