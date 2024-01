Demetrio Stratos, riapre la mostra

Riprende domani a Palazzo Malagola (via di Roma 118, Ravenna) la mostra dedicata a Demetrio Stratos, curata Ermanna Montanari e Enrico Pitozzi. La mostra riguarda la presentazione - in forma espositiva - di una selezione di materiali dell’Archivio Demetrio Stratos, acquisito a dicembre 2022 dal Comune di Ravenna, con co-finanziamento della Regione, direttamente da Daniela Ronconi Demetriou – vedova Stratos. La mostra è a ingresso gratuito. Orari di visita dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (domenica solo al mattino). Per informazioni info@malagola.eu; 348-1382632