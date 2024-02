Democrazia Cristiana, la storia in un libro

Riprende alla Biblioteca Oriani, in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, il ciclo di presentazioni e incontri con gli autori “InContemporanea. La storia sui fa in biblioteca”. Si comincia oggi alle 17.30, con la presentazione del volume di Paolo Pombeni, Guido Formigoni, Giorgio Vecchio, Storia della Democrazia cristiana 1942-1943 (il Mulino 2023). Il libro, racconta la storia cinquantennale della Democrazia Cristiana, dalla sua fondazione ancora in pieno secondo conflitto mondiale alla sua dissoluzione sotto l’urto della cosiddetta “tangentopoli”. Informazioni: 0544 214767.