Denunciate 14 persone e sequestrata una scacciacani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, nell’ultimo fine settimana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio della Provincia, finalizzato al contrasto dei reati in genere ed in particolare quelli che incidono in maniera negativa sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. L’attività ha permesso di identificare circa 300 persone e controllare più di 200 veicoli, denunciare in stato di libertà 14 persone,  sequestrare una pistola scacciacani e varie dosi di hashish, ritirare 4 patenti per guida in stato di ebbrezza,  segnalare due persone alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti,  controllare 40 persone sottoposte a varie misure di prevenzione, cautelari o detentive e  controllare una quindicina di esercizi pubblici. In Particolare, a Ravenna i carabinieri del Radiomobile hanno sorpreso alla guida tre automobilisti con un tasso alcolemico per tre volte superiore a quello consentito e due stranieri che non avevano ottemperato all’ordine di allontanamento dallo Stato emesso dal questore.