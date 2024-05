"Deserto il bando per l’ex Nautica 2000"

"Non vi è stata alcuna manifestazione d’interesse, pertanto è finito in un nulla di fatto il bando per l’assegnazione della ex Nautica 2000, già un tempo Nautica Poletti". Lo rende noto Enea Puntiroli, capogruppo Lega Cervia. "L’officina meccanica a servizio della nautica cervese, aveva chiuso i battenti lo scorso anno, principalmente a causa del calo del fatturato a seguito del crollo del diporto cervese, dovuto soprattutto alle decisioni e alla poca considerazione rivolta alla nautica e al comparto del porto da parte dalle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni". Un declino "preannunciato dopo la chiusura del Sestante, cooperativa al servizio del piccolo diporto, dove venivano manutentate, rimessate e varate le piccole imbarcazioni. Nella darsena comunale sono state collocate le barche della cooperativa "La Fenice", ovvero i cozzari, di fatto togliendo un’ottantina di postiO barca destinati al diporto. Si sarebbe potuto ovviare al problema utilizzando la darsena del magazzino del sale e il piazzale retrostante alla chiesa di Sant’Antonio, ma l’opzione fu scartata probabilmente in vista del bando per l’assegnazione del magazzino che ha compreso tutta quell’area".

Il leghista critica "la scarsa attenzione" da parte del Comune. "Basti pensare che per l’amministrazione sono 5 le gru a disposizione della nautica lungo il nostro canale, mentre realmente a disposizione dei diportisti non ve ne è più nessuna, infattit tra quelle esistenti, due sono di proprietà dei cantieri, e una a disposizione dei soci del circolo nautico. Quella della Nautica 2000, che forniva un servizio quotidiano per l’alaggio, non è più disponibile, infattit è stata venduta, anche questo uno dei motivi per cui il bando è andato deserto, oltre al fatto che il canone era troppo elevato: 18mila euro l’importo annuo richiesto, assolutamente fuori mercato, basti pensare che nel 2023 il canone del palazzetto dello sport è stato di poco più di 1.500 euro più iva. Per il 2024 "l’officina e la gru della Nautica 2000 non saranno disponibili".