Di nuovo flagellati dalla grandine

La tanto temuta replica (ritenuta assai probabile dagli esperti meteo) degli intensi fenomeni che l’altro pomeriggio avevano duramente colpito parte della provincia, si è purtroppo concretizzata. Per la seconda volta in 24 ore, violenti nubifragi associati ad intense grandinate, hanno provocato l’allagamento di decine e decine tra strade, aziende, campi, abitazioni, scantinati, nonché la tracimazione di fossi e canali di scolo. Uno dei territori più duramente colpiti è stato quello di Bagnacavallo. Diverse zone del centro, oltre all’intensa, fitta e devastante grandinata, sono state nuovamente costrette a fare i conti con impressionanti allagamenti. In diversi punti il livello dell’acqua ha raggiunto alcune decine di centimetri, rendendo necessaria la chiusura delle strade. Tanti i disagi (e i danni). Le squadre della Protezione civile e la Polizia Locale si sono attivate ed è stato aperto il Centro Operativo Comunale.

L’amministrazione ha raccomandato di "uscire soltanto in caso di estrema necessità e di non recarsi nelle zone allagate". La concomitante grandinata ha purtroppo flagellato le colture, causando danni ingenti. Nel faentino i fenomeni si sono concentrati su una larga striscia dalle colline di Pergola, fino al confine con Cotignola.

Sempre nel territorio manfredo diversi, tra fossi e canali di irrigazione, sono tracimati. Chiusa per allagamento via Celletta nella zona di San Pier Laguna. Il territorio del comune di Ravenna è stato interessato nella zona delle Ville Unite, in particolare Campiano, e sulla costa Lido Adriano. Campi allagati ma non si segnalano particolari criticità. Come spiega Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti), "Oltre che a Bagnacavallo, la grandine è caduta a Solarolo, Cotignola, Villa Prati e a Villanova di Bagnacavallo, arrivando fin quasi alle porte di Alfonsine, dove si è visto solo qualche chicco. Ad essere invece stata ‘risparmiata’, a differenza di mercoledì, è stata invece Lugo. Si è trattato di un sistema temporalesco del tutto simile a quello di mercoledì. Passando alle piogge, a Bagnacavallo spiccano i 96 millimetri di pioggia caduti in circa due ore e mezza tra mercoledì (48 mm) e giovedì (48mm). Quantitativo (96 mm) che dovrebbe cadere complessivamente in aprile e in maggio. Si va in miglioramento ma tra domenica e lunedì il tempo potrebbe nuovamente peggiorare".

lu.sca.