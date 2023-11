Diagolo sui libri e la loro importanza

Dopo il primo incontro del 26 ottobre, le Letture Classensi in edizione rinnovata tornano oggi alle 17.30, nella sala Dantesca della biblioteca Classense, con i professori Zygmunt Baranski della University of Notre Dame (Cambridge, USA) e Lorenzo Mainini della Sapienza – Università di Roma, in dialogo sul tema ’La circolazione dei libri’.

A moderare l’incontro sarà nuovamente la curatrice del ciclo, Claudia Sebastiana Nobili, ordinaria di Letteratura italiana presso l’università di Bologna, Campus di Ravenna, che patrocina e collabora alla realizzazione dell’iniziativa. Il tema Dante lettore darà spunto agli studiosi per raccontare al pubblico come e quanto la cultura fosse interconnessa e in movimento già al tempo del Poeta.