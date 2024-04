"Dialogheremo con tutti. E potenzieremo la sosta"

Bypass sul Candiano indispensabile e nuovi parcheggi in arrivo. E il nuovo assetto del centro storico sarà discusso con le categorie. L’assessore alla mobilità Gianandrea Baroncini interviene in materia di Pums e assicura alle categorie che ci sarà dialogo e ascolto.

Assessore, il mondo produttivo e commerciale chiede attenzione a tutte le fonti inquinati e non solo alle auto in centro. È un tema anche del Comune?

"Il Pums si occupa di mobilità e si concentra su quel segmento che contribuisce, a quello che ci risulta, poco meno del 30% del complessivo delle emissioni. Il Piano è relativo a tutto il territorio comunale, ha per sua natura molta attenzione sui centri abitati nei quali si concentrano le maggiori criticità di mobilità e si sovrappongono le esigenze delle diverse categorie di utenti ma ovviamente considera anche gli impatti della viabilità extraurbana dove avviene gran parte del trasporto merci ad esempio".

Le Ztl servono davvero o sono solo un palliativo?

"È chiaro che le Ztl sono solo una delle azioni, nemmeno la più efficace, che è possibile utilizzare per raggiungere gli equilibri di impatto emissivo e traffico. Insieme alle "zone 30", alle aree pedonali, alle zone di quiete sono una modalità di intervento. Tra l’altro abbiamo sempre preferito istituire aree pedonali e nel caso di Ztl e zone 30 abbiamo sempre proceduto e valutando caso per caso ogni situazione. Abbiamo sempre cercato di declinare le Ztl come "Ztl eco" da cui progressivamente abbiamo escluso il parco veicolare più datato".

E sul fronte dei parcheggi?

"Sono essenziali per non far morire il centro, specie se va avanti il tema incremento Ztl. Abbiamo chiaro come aumento della disponibilità di sosta e ampliamenti Ztl debbano tenersi per mano sulla scorta di quanto fatto ad esempio per la riqualificazione pedonale di piazza Kennedy".

È in arrivo la Ztl nell’area D’Azeglio, Oberdan e Cura?

"Non è un intervento all’ordine del giorno e dovrà essere studiato con specifici Piani particolareggiati che analizzino le possibili criticità. Si tratta di azioni che poi solitamente concordiamo con tutti i portatori di interesse tra cui le associazioni di categoria cui abbiamo sempre riconosciuto rappresentanza, competenza e responsabilità". Il bypass sul Candiano a che punto è?

"Per quanto sia un’opera complessa e costosa e su cui la competenza è di altri enti, per noi resta strategica per "scaricare" l’asse che oggi è rappresentato dal ponte mobile sia in termini di traffico privato che soprattutto di traffico pesante tra destra e sinistra Candiano".

Il nuovo parcheggio Candiano e il potenziamento di De Gasperi e Macello diventeranno realtà o resteranno una promessa inattuata?

"Siamo per realizzare nel breve periodo il raddoppio con sopraelevazione del parcheggio dell’ex Macello, quello di via Beatrice Alighieri e Azimut farà entro l’anno lo stesso nel parcheggio di via de Gasperi. Quello più indietro, perché legato a progetti di comparto molto più complessi e che interessano anche altri enti, è quello del Candiano. I ritardi sono dovuti dall’aumento dei costi".

