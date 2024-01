Dialogo Conad-Darsena Pop Up. Le attività potrebbero finire nell’ex area della Cmc

Qualcosa si muove in Darsena. Sono infatti in corso i contatti fra Conad e i gestori della Darsena Pop Up per un parziale utilizzo dell’area di Conad presso la Cmc. Mentre infatti nella sede della cooperativa è destinato a nascere un supermercato, nella parte lato canale, residenziale, potrebbero temporaneamente traslocare le attività che hanno lasciato la Darsena Pop Up. Infatti la parte residenziale è quella che dovrebbe prendere forma più tardi e quindi sarebbe ideale per l’uso temporaneo per cui tanto si sta spendendo il sindaco Michele de Pascale per dare continuità alle attività avviate nella Darsena Pop Up. I prossimi giorni saranno decisivi per giungere a un accordo, ma da quel che trapela le trattative sono già a buon punto.

Sul caso ieri è intervenuto il segretario comunale del Pd di Ravenna, Lorenzo Margotti: "In questi anni – spiega Margotti – la Darsena Pop Up è stata un progetto straordinario che ha saputo unire socialità, sport, cultura e buon vivere. È stato il punto zero della riqualificazione di un quartiere che rappresenta una delle aree più belle di Ravenna. Come Pd abbiamo da subito sostenuto con entusiasmo il suo percorso, che non fu sempre facile, anche con gli strumenti urbanistici di cui si dota il Comune. Attraverso lo strumento degli usi temporanei del piano urbanistico generale si possono attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali. Il Comune può consentire l’utilizzazione temporanea di tali edifici per usi diversi da quelli consentiti. Ravenna è stata tra i primi Comuni a sperimentare i riusi temporanei e continuerà a farlo nel Piano urbanistico generale con la nuova programmazione urbanistica. In questi anni – conclude Margotti – , in parallelo a Darsena Pop Up, sia in destra che in sinistra Candiano, si sono sviluppati importanti progetti sia imprenditoriali che di volontariato culturale e sociale per lo sviluppo della darsena che vogliamo continuare a sostenere e incoraggiare". Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più.