Disponibile la nuova edizione del tariffario casa

È già in distribuzione gratuita, presso tutti gli uffici di Confartigianato della provincia di Ravenna, la 26ª edizione del ‘Tariffario casa, guida tariffaria alle opere ed alle prestazioni delle categorie artigiane del settore casa’. Realizzata da Confartigianato e Cna della provincia di Ravenna, la guida è stata arricchita di nuovi contenuti tecnici e aggiornata dal punto di vista delle tariffe, ponendo particolare attenzione all’evoluzione tecnica e normativa. Le edizioni che si sono susseguite negli anni, hanno reso il tariffario uno strumento utile e insostituibile in grado di chiarire diversi dubbi interpretativi e fornire, nei fatti, ad utenti ed imprenditori del settore, tutti gli elementi utili per verificare in maniera chiara e semplice i costi dei lavori di manutenzione e costruzione degli edifici nella nostra provincia. Come sempre, l’opera di aggiornamento ha visto coinvolti imprenditori, artigiani e tecnici dei consorzi del settore delle costruzioni e degli impianti, raccogliendone l’esperienza e le capacità. Anche questa edizione del ‘Tariffario’ è stata depositata all’ufficio statistiche e prezzi della Cciaa di Ravenna ed è a disposizione dei cittadini, dei tecnici e di tutti coloro ne siano interessati, anche presso gli uffici della stessa Camera di Commercio.

È inoltre disponibile nella comoda versione pdf, consultabile o scaricabile sul sito www.confartigianato.ra.it. Il Tariffario Casa, che gode anche del patrocinio della Provincia di Ravenna, è l’ennesima conferma di come l’artigianato e la piccola e media impresa, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, siano garanzia di serietà e qualità dei lavori e delle lavorazioni, non trascurando la fondamentale tutela della sicurezza dei lavoratori e dei cantieri, anche grazie alla formazione professionale e dell’aggiornamento tecnico e normativo.