Distacco della retina e naso e zigomo rotti L’incubo di una 60enne

A Fornace Zarattini il giorno in cui chi ha potuto è tornato a casa per controllare i danni e cominciare a pulire, si è trasformato in un incubo per una donna di 60 anni che vive in via Orioli. Domenica sera è stata vittima di un’aggressione da parte di un giovane che ha un ruolo di responsabilità nel comitato cittadino di Fornace: mentre il ragazzo cercava di dare una testata a un altro, ha invece colpito lei che è finita per terra sbattendo la testa. Le forze dell’ordine, già sul posto, sono intervenute e hanno chiamato l’ambulanza, la donna è stata portata in ospedale a Ravenna dove le hanno dato una prognosi di 30 giorni per il distacco della retina, la rottura di naso, zigomo e mascella. Il giovane è stato denunciato.

"Quel giorno - racconta la figliadella donna - eravamo tutti al lavoro, ognuno nella sua via, almeno dove possibile. In mattinata l’amico di un vicino ci ha portato dei panini che abbiamo distribuito anche agli altri che vivono lì. Ne era rimasta una scatola e pensavamo di lasciarla per la sera, ma nel pomeriggio sono arrivati dei volontari, tra cui quello che poi avrebbe dato la testata a mia madre, ci hanno chiesto se avevamo da mangiare e noi gli abbiamo dato lo scatolone". Più tardi altri volontari sono passati da via Orioli per avvisare che la sera al Circolo dei buongustai, su via Faentina, ci sarebbe stata la pizza. "I bambini, in particolare, erano felici - continua la ragazza - anche perché negli ultimi giorni avevano mangiato quello che capitava. Ma arrivati al circolo, attorno alle 20, era già finito tutto, allora alcune volontarie hanno recuperato una scatola di panini e ce l’hanno data. Mentre stavamo tornando in via Orioli, abbiamo incontrato un gruppetto, tra cui il ragazzo del comitato cittadino che, vedendo lo scatolone con i panini, se n’è uscito con una battuta davvero infelice. ‘Voi non eravate invitati’, così ha detto. A quel punto uno dei nostri vicini gli ha lanciato un panino dalla scatola e lui si è buttato in avanti per dargli una testata, l’altro però lo ha scansato e la testata se l’è presa mia madre, finendo a terra". Oggi la donna è al Bufalini di Cesena per una visita che stabilirà se dovrà sottoporsi o meno a intervento chirurgico.

Annamaria Corrado