Distretto S. Silvestro, 49mila euro per gli alluvionati

Ammontano a 49mila euro le donazioni che il Distretto San Silvestro è riuscito a mettere in campo per portare un aiuto alle famiglie alluvionate che risiedono nei territori dei quartieri e delle frazioni a nord dell’area urbana, e cioè quelle di San Silvestro, San Marco, Formellino, Mezzeno e Merlaschio, le cui parrocchie vedono oggi tutte al timone don Davide Ferrini. "Le donazioni saranno rivolte in particolare a famiglie che risiedevano in un condominio di via Chiarini, ai confini del Borgotto – spiega don Ferrini –: si tratta, come molti volontari hanno potuto vedere, di uno degli scenari di maggior devastazione urbana provocati dall’alluvione del 16 maggio. Molte delle famiglie che risiedevano lì ancora oggi non sanno se e quando potranno tornare nei loro appartamenti: difficilmente questo potrà accadere prima della fine della primavera, il che vuol dire che allora sarà già passato un anno dall’alluvione. Queste donazioni, provenienti da una decina di imprese, rappresentano in qualche modo un’evoluzione della tradizionale festa con le aziende, in cui le realtà industriali e commerciali del territorio comparivano come sponsor, mentre in questo caso hanno deciso di dare vita a delle vere e proprie donazioni".

Gli obiettivi del Distretto San Silvestro, nato alcuni anni fa per volere del precedente parroco Aldo Ragazzini a cui è subentrato Davide Ferrini, già titolare della parrocchia di San Marco, sono più in generale quelli di ‘fare comunità’ in una parte dell’area urbana dove questo è più complesso che altrove: "Riflettiamo ad esempio su come facilitare il percorso scuola-lavoro. Le imprese hanno aderito a una semplice ‘carta dei valori’".

f.d.