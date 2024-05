Ditta specializzata richiede un verniciatore meccanico

L’azienda G.F. Gordini di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna è alla ricerca, che scade il 30 maggio, di un verniciatore meccanico – a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della preparazione dei pezzi, del lavaggio e sgrassaggio per la verniciatura, nonché della verniciatura in cabina con aspirazione.

È considerato titolo preferenziale un’esperienza pregressa nella mansione ricercata.

Viene richiesta una formazione a indirizzo meccanico, il possesso della patente B e l’essere automuniti.

Il contratto di lavoro offerto, a seconda dell’età del candidato, è a tempo determinato o di apprendistato mentre l’orario di lavoro proposto è a tempo pieno, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.