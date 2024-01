Dj Shocca e MadBuddy serata rap al Cisim

Primo appuntamento oggi di ’Diseredati e Sognatori’ al CISIM (via Giuseppe Parini 48, a Lido Adriano), due appuntamenti creati in collaborazione con Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna, ospitante della nona edizione di Under Fest 2023. Al bar sarà possibile ’sentirsi al mare’ e scaldarsi grazie ai drink dello staff del Bagno Peter Pan, che per l’occasione lavorerà a fianco dello staff del CISIM. Sul palco ci saranno tre pionieri dell’hip hop italiano che non hanno bisogno di presentazioni: Dj Shocca, Frank Siciliano e MadBuddy. In apertura Friz e S.C.A.R, il quale presenterà il nuovo album. A seguire djset di Luigi Bertaccini, Dj Nersone aka Ciccio B e #iovivolapistola.

Le porte si apriranno alle 21 e l’inizio dei live sarà alle 22.

Info: 389-6697082.