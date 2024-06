Docks Cereali, altro incendio ai nastri

Ennesimo incendio alla Docks Cereali, nella zona portuale di Ravenna. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate nella notte tra sabato e domenica, hanno interessato una torre di elevazione e si sono propagate ai nastri trasportatori di un paio di linee. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti a partire dalla mezzanotte di sabato con diverse squadre e personale anche da altre province, erano ancora in corso nella mattinata di ieri per scongiurare la presenza di altri focolai. Non sono segnalati feriti o intossicati. Nella stessa azienda, principale terminal per lo sbarco di cereali provenienti dal Mediterraneo, si erano verificati altri roghi, un paio nel 2023, un primo il 18 maggio e un secondo il 17 agosto, quando il fuoco (foto) si era sempre innescato da un nastro trasportatore a vari metri di altezza per poi propagarsi ai silos circostanti.