Dodicenne travolta in bici da auto, ricoverata

Andava a scuola in bicicletta, quando è stata investita da un’auto. Sono stati attimi di paura, ieri mattina in viale Po, dove intorno alle 7.30 una 12enne è stata colpita da un veicolo in transito. La ragazzina ha attraversato la strada in sella alla sua bicicletta, secondo i primi accertamenti della Polizia locale pare si trovasse fuori dalle strisce pedonali. In quel momento transitava la Fiat 500, condotta da una 60enne, che l’ha urtata, sbalzando la 12enne contro il parabrezza dell’auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la ragazzina è stata portata con l’elicottero al Bufalini in condizioni di media gravità.