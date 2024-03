Dolcenera al pianoforte alla Darsena del Sale

Questa sera, nell’affascinante Darsena del Sale di Cervia, arriva Dolcenera con ’Anima mundi’. Il tour di Dolcenera sarà protagonista con uno spettacolo unico nel suo genere e pronto ad affrontare 50 date nei teatri più celebri italiani.

La formula Darsena del Sale prevede la duplice possibilità di assistere al concerto in posti platea o tavoli parterre (10 posti per ogni tavolo conviviale) con cena a menù. Introdotto da un’intervista a cura di Red Ronnie, il piano solo recital’ teatrale di Dolcenera e` una combinazione di parola, gestualità, musica, vocalità e suono. Attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la vita (terra, acqua, fuoco, aria, etere), la cantautrice descrive l’essenza dell’’Anima mundi’ per avere il pretesto – con il testo delle canzoni, la musica, i monologhi, la luce, i racconti – di creare la giusta tensione emotiva per il coinvolgimento dello spettatore sull’essenza della natura umana, affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell’epoca moderna.

Uno spettacolo ’one woman show’, con il pianoforte di Dolcenera al centro della scena, il looper per riprodurre suoni registrati sul momento, il suono dell’organo Nammond e del Rhodes e il tocco rock blues della voce. Ancora posti disponibili. I biglietti sono acquistabili sui siti vivaticket.com e darsenadelsale.com. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@darsenadelsale.com o chiamare i numeri 0544-16768 e 348-4234321.