Domani la pianista Gile Bae alla Sala Corelli

Secondo appuntamento domani alle 11 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri per l’edizione 2024 dei Mikrokosmi. Sul palco salirà la straordinaria pianista Gile Bae, olandese di origini sud coreane si è trasferita in tenera età in Italia per studiare col Maestro Franco Scala all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola da dove è cominciata la sua carriera, che la vede calcare i palcoscenici più importanti in tutto il mondo. Suonerà J.S.Bach - Toccata in mi minore BWV 914 e Toccata in do minore BWV 911 e F.Chopin - Introduzione e Rondò Op.16 in mi bemolle maggiore e 24 preludi op.28. Oggi alle 16 La Corelli sarà protagonista al Centro “Mousikè” (via Lago di Como, a Ravenna) con uno dei capolavori della letteratura musicale novecentesca: "Pierino e il Lupo" di Sergej Prokofiev. L’ingresso è gratuito. Oggi alle ore 16, presso la Domus dei Tappeti di Pietra, Ilaria Cerioli presenta il suo ultimo romanzo, Rita dagli occhi Neri (Affiori Editore), una storia di vita e d’amore nella Romagna dell’Ottocento. Protagonista della storia Enrica Barbieri, detta Rita, vissuta a cavallo di due secoli nella zona della campagna ravennate e famosa alle cronache del tempo per essere stata la prima donna assolta, grazie al codice Zanardelli da poco entrato in vigore, dall’accusa di omicidio dell’amante Michele Minguzzi. Primo caso di delitto d’onore in cui la vittima è un uomo. Sarà presentato oggi il nuovo romanzo di Vito di Battista, “Il buon uso della distanza”, Gallucci editore; appuntamento alle 17 presso la libreria Ubik Centro Commerciale ESP (Via M. Bussato, 74). Alle 21.30 al Mama’s Club (via S.Mama 75), concerto del Trio La Rosa, dal titolo ’Mediterraneo d’amore. Un viaggio musicale fra Cuori e Onde’. Spostiamoci a Russi. Oggi alle 10.30 lettura animata in biblioteca (via Godo Vecchia 10) per bambini dai 3 ai 6 anni.