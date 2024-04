Domenica 12 maggio è in programma una pedalata gratuita alla scoperta della musica in Bassa Romagna dove risuonano ancora le note di straordinarie melodie Pedalata gratuita alla scoperta dell'itinerario 'Note dalla terra della Bassa Romagna', partenza dalla Rocca estense di Lugo il 12 maggio. Visite guidate a musei e murales, cultura e movimento in chiave eco-sostenibile. Iscrizioni entro il 10 maggio. Organizzata da IAT Bassa Romagna e partner.