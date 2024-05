Domenica a Villanova la Festa degli Aquiloni

Dopo il successo della prima edizione proposta lo scorso anno, torna a Villanova di Bagnacavallo la Festa degli Aquiloni. Domenica, nel campo sportivo di via Oriani 1, saranno organizzate attività di vario genere rivolte in particolare ai più piccoli che occuperanno tutta la giornata, dalle 11 del mattino fino all’imbrunire. Novità dell’edizione sarà il volo in notturna degli aquiloni luminosi. E sempre loro, gli aquiloni, saranno i protagonisti anche dell’apertura della Festa, inaugurata dalle loro evoluzioni acrobatiche. Nel pomeriggio ad attrarre i bambini e le bambine saranno i tanti laboratori didattici, organizzati per avvicinare i più piccoli alla magia del volo. I bambini e le bambine potranno costruire e decorare i loro aquiloni e correre insieme a loro, a piedi nudi, lungo il campo sportivo. I più piccoli potranno inoltre divertirsi con le bolle di sapone e realizzare, nell’ambito delle attività proposte dalla ceramista tata Verde, dei piccoli aquiloni in ceramica che potranno conservare e portare a casa come ricordo della festa. Non mancheranno la baby dance, i tatuaggi decorativi, il trucca bimbi, i giochi di gruppo e tantissime sorprese con l’animatrice Tata Fata.

L’evento sarà accompagnato da musica anni ’70, ’80’, ’90 proposta dal deejay Tambu. Uno spazio importante sarà destinato alla gastronomia. I piatti della tradizione romagnola saranno offerti dal Food Truck ‘Alla mì manìra’ durante tutta la giornata. Alle ore 16 ci sarà la merenda - aperitivo dell’Unione Sportiva Calcio Villanova e a seguire, al Circolo Tennis, l’evento a base di Pinsa romana e musica con il concerto dei ‘Malardot’. Chiuderà la manifestazione il volo in notturna degli aquiloni luminosi. "Sdraiarsi sul prato ed ammirare il cielo illuminato di Villanova sarà d’obbligo – spiega Milena Pagani, fondatrice del gruppo di volontari ‘Gente, che posto!’ e promotrice della festa –. L’evento ha l’obiettivo di promuovere i vecchi giochi di una volta e di offrire alla comunità sempre più iniziative per valorizzare il paese, in questo caso sfruttando le doti di aquilonisti professionisti come Andrea Casalboni e Davide Patuelli". Aggiornamenti, novità e informazioni relative all’evento sono disponibili sulle pagine social ufficiali di Villanova di Bagnacavallo. L’entrata è a offerta libera.

Monia Savioli