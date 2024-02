Domenica ingresso gratuito. E concerto di clarinetti

Domenica 4 febbraio è #domenicalmuseo, l’iniziativa che consente l’accesso gratuito a tutti i luoghi della cultura statali. Il Museo Nazionale propone un doppio appuntamento: alle ore 16.30 dai 6 anni in su ’DoPo Vieni al Museo’: percorso ludico in Oploteca con Silvia Srebernic. A seguire il laboratorio ‘Ti conosco mascherina: costruisci il tuo elmo come maschera di carnevale’. Alle 17, per chi ama la musica, ‘Armonie in viaggio’, un concerto con il Quartetto di clarinetti: gli allievi del Conservatorio ’Verdi’ proporranno un programma che va da Strauss a Fediman.

Mercoledì 7 febbraio, alle 17, ci sarà la conferenza di Paola Novara dal titolo ’Le terrecotte dell’Anno Mille. Sant’Alberto, Pomposa e Venezia’. Si tratta del primo appuntamento del ciclo di conversazioni ’Storie d’Arte’ del 2024.