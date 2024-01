Doppia sconfitta per le cugine ravennati. La Raggisolaris Academy crolla 73-84 (19-19; 32-53; 50-67) in casa dell’Artusiama Forlimpopoli, mentre il Lusa Basket Massa Lombarda (nella foto) viene beffato nel finale da Cesena dopo aver a lungo dominato. La squadra di coach Solaroli perde 64-76 (21-4; 44-26; 50-42). Massa potrà riscattarsi già questa sera a Bologna con l’Omega (ore 21.15) nel recupero della settima giornata.

Non è sceso in campo il Basket Club Russi, in quanto il match in casa con Budrio è stato rinviato a mercoledì 31 gennaio. Nel prossimo turno, spicca il derby tra Lusa Basket e Russi in programma venerdì alle 21.15 al Palazzetto Comunale di Massa Lombarda. Anche l’Academy giocherà venerdì e sarà impegnata alle 21 a Imola con l’International.

Il tabellino di Faenza: Merendi 12, Rosetti 2, Marabini 16, Naccari 23, Belmonte 2, Garavini 7, Caramella 4, Ravaioli 1, Ndiaye 6, Santandrea, Collina, Marras. All.: Pio. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 4, Spinosa L. 3, Spinosa A. 5, Pietrini, Alessandrini 16, Dalla Malva 3, Orlando 2, Delvecchio 15, Rivola 5, Fabiani 11, Bedeschi ne, Berardi. All. Solaroli.

Classifica: Budrio e Argenta 24; Granarolo 22; Artusiana Forlimpopoli* e Cesena 20; Villanova Tigers 18; Baricella e 4 Torri Ferrara 16; Riccione e Bertinoro 12; Massalombarda 10; Faenza, Omega Bologna, International Imola* e Castel San Pietro 8; Grifo Imola 6; Russi 4. * devono ancora riposare