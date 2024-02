Doppio spettacolo stasera a Lugo

Si conclude questa sera alle 20.30 alle Pescherie della Rocca (Largo del Tricolore 1, a Lugo), la rassegna ’In scena alle Pescherie’ con due atti unici di Marco Martinelli/Teatro delle Albe, ’Slot machine’ e ’Saluti da Brescello’. ’Slot machine - Soliloquio dalla fossa’ con Alessandro Argnani (produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione con Teatro la Cucina/Olinda), racconta la caduta vertiginosa di un giocatore, di un annegare nell’azzardo, dove ogni legame affettivo viene sacrificato sull’altare del niente. Amara è la sua fine e, nel suo malato sogno di potenza, delira da solo dal fondo di un fossato di campagna, colpito a morte dai suoi strozzini, allo stesso tempo vittima e carnefice di se stesso. Il gioco è una sfinge. Come una sfinge, ci interroga sulla nostra natura.

’Saluti da Brescello’ (prodotto dal Teatro delle Albe e Ravenna Teatro), con Luigi Dadina e Gianni Parmiani, parla di un’Italia che sta cambiando, di una regione che si credeva avere tutti gli “anticorpi”, ma che non è risultata immune dalla corruzione. Le statue di Peppone e Don Camillo in un onirico dialogo notturno raccontano la vicenda realmente accaduta a Donato Ungaro, vigile a Brescello, licenziato senza giusta causa per le sue denunce sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel paese.

Marco Martinelli è tra i maggiori registi e drammaturghi del teatro italiano. Nel 1983 fonda il Teatro delle Albe, che tuttora dirige insieme a Ermanna Montanari, con la quale ha formato una pluripremiata “coppia alchemica”, nella vita e sulla scena.

Per il suo originale talento, riconosciuto dalla critica nazionale e internazionale, ha vinto sette volte il Premio Ubu (l’Oscar del teatro italiano) per la regia, la drammaturgia e la pedagogia, e altri riconoscimenti in Europa e nel mondo. E’ stato direttore artistico di Ravenna Teatro dal 1993 al 2013. Le sue drammaturgie sono tradotte e messe in scena in dieci paesi nel mondo, e tra le pubblicazioni vanno ricordate Aristofane a Scampia e Nel nome di Dante, edite da Ponte alle Grazie.

Lo spettacolo, come detto, avrà inizio alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni: www.teatrorossini.it / tel. 0545.299542 / biglietteria@teatrorossini.it