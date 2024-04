Due case museo e cinque mostre oggi e domani

Dalle Pescherie della Rocca al Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, fino al museo Baracca e Casa Rossini. Oggi e domani, in occasione del fine settimana del Lugo Vintage Festival, tutti i musei e gli spazi espositivi della città sono aperti. Si potrà, dunque, visitare le mostre e le due case museo, Baracca e Casa Rossini. Quest’ultima con i poetici allestimenti multimediali di Claudio Ballestracci. Il museo Baracca con una mostra che connette fumetti e Formula 1 all’interno delle stanze rinnovate nei suoi allestimenti. Ben tre mostre sul disegno contemporaneo al primo piano del Palazzo della Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio, in piazza Baracca, da cui si gode, tra l’altro, di una delle viste più belle della città. E infine le Pescherie della Rocca con la mostra a cura di Angelo Vintage Palace dedicata a Antonio ‘Tonino’ Folicaldi da tutti conosciuto come Cecé.