È la Settimana dello studente. Prezzi scontati

Per il decimo anno consecutivo il Sindacato Cartolibrai Confcommercio provincia di Ravenna organizza e promuove la ‘Settimana dello studente’. Dieci giorni di sconti per acquistare zaini, astucci, diari, penne, colori, quaderni e tutto l’occorrente per la scuola (esclusi i libri di testo): in 11 cartolibrerie della provincia di Ravenna è possibile usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di vendita. Fino all’11 11 settembre l’iniziativa intende andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti proponendo un prezzo vantaggioso sull’acquisto del corredo scolastico.

Di seguito le cartolibrerie di ravenna che hanno aderito all’iniziativa: Cartoscuola Smile (via Bonifica 28/a - Porto Fuori tel. 366-4292218) - De.Ca.Ra. (via Bassano del Grappa 41/a - 0544-405009); La Politecnica (via Corrado Ricci 13 - 0544-32364); Mancini e Co. (via Faentina 28- 0544-500616); Punto Ufficio (via Gradenigo 2. 0544-423345).