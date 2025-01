E nelle aree con più abbandoni in centro arrivano le fioriere

Schermare i bidoni con le aiuole per abbellire il centro storico, anche contro gli abbandoni di rifiuti. Un’idea che era già stata presentata con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta, nell’ottobre del 2023, e che evidentemente è stata ritenuta una buona iniziativa, visto che ora sette nuove fioriere a questo scopo hanno fatto la loro comparsa in piazza Baracca, piazza Marsala (nella foto), via Fantuzzi, via Mordani, via Sette Castelli, via G. Pignatta e via C. Matteucci. Una risposta, anche, agli abbandoni degli ultimi mesi. È stata implementata anche la pulizia con "lo spazzamento misto (squadra combinata di operatore appiedato con soffiatore con spazzatrice meccanica), che dallo scorso luglio viene alternato a quello meccanizzato puro (solo spazzatrice) per una pulizia più approfondita e capillare in particolare di marciapiedi, aiuole, piste ciclabili e parcheggi, con maggiore attenzione alle aree pubbliche centrali e ad alta frequentazione – scrive Hera in una nota –. Inoltre già da luglio dello scorso anno nelle vie principali del centro storico ravennate viene impiegata la mini aspiratrice elettrica, mezzo ideale per le strade del centro storico, di ridotte dimensioni e con pavimentazioni di pregio, capace anche di raccogliere piccoli oggetti abbandonati".

Hera inoltre fa sapere che durante le festività appena concluse la pulizia è stata potenziata con 54 turni aggiuntivi.