È scomparso il fotografo Carlo Bertini, che ha lavorato a lungo alla biblioteca Trisi

È scomparso, all’età di 65 anni, il lughese Carlo Bertini, fotografo, allievo di Marina Guerra, Claudio Salvini e Raffaele Scialdone. Dal 1987, Bertini era dipendente della biblioteca comunale Trisi, dove lavorava a contatto con il pubblico. Per la biblioteca aveva curato la parte fotografica di varie pubblicazioni tra cui Domus poetica (1988), Natura e sentimento nella pittura di Giulio Avveduti (1999), Nell’Officina dei Ferretti (2002) e preso parte ad una ventina di mostre personali e collettive, fra cui ’Testimoni oculari. Frammenti di cronaca lughese 1968-2004’, allestita alle Pescherie della Rocca e a Casa Rossini, fra il gennaio e il febbraio del 2004.

Giovanni Baldini, ex docente e pubblicista, così ricorda Carlo Bertini: "Mi piace sottolineare due aspetti di Carlo – spiega –. Quando ancora era in servizio alla biblioteca Trisi, sapendo del mio interesse per la storia locale, mi chiese di occuparmi di tutte le notizie roboanti date dalla stampa locale su progetti che in realtà poi non si sono mai realizzati. Come, ad esempio, la San Vitale bis, la cui costruzione, a sud di Lugo, sembrava cosa certa, per snellire il traffico del tracciato storico della San Vitale, mentre invece non se n’è fatto niente. Altro aspetto che mi ha colpito di Carlo – continua – è stata la sua riservatezza, quasi una sorta di ’ritiro dell’io’ condizione che gli aveva fatto scoprire la fede e lo aveva avvicinato alle celebrazioni liturgiche". I funerali di Carlo Bertini si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, alle 14, con partenza del feretro dalla camera mortuaria di Ravenna verso la chiesa di Madonna delle Stuoie.

Monia Savioli