Ecco dove le scuole rimarranno chiuse Segnale Tim ripristinato a Faenza e Sant’Agata

Le scuole in molte città romagnole anche oggi resteranno chiuse. A Ravenna è stata completata la ricognizione sugli edifici: tutti sicuri. L’attività didattica è sospesa oggi, per l’organizzazione necessaria alla ripresa. Oggi sono quindi sospese a Ravenna le attività dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale. Chiusi i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali. Scuole chiuse per la giornata di oggi anche a Faenza e in tutti gli altri cinque Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo). Così nel territorio Lughese e della Bassa Romagna.

A Forlì e Cesena dopo cinque giorni di chiusura oggi riprenderà l’attività didattica nelle scuole dell’infanzia,compresi i nidi, e nelle elementari e medie. Resteranno chiuse le scuole superiori: oggi si deciderà se far tornare in classe gli studenti domani. Fanno eccezione i plessi nei quartieri più colpiti, molti dei quali letteralmente ancora inagibili.

Intanto mezzi di emergenza di Tim, dotati di stazioni radio che servono a ripristinare il segnale mobile in caso di calamità o eventi eccezionali che danneggiano le infrastrutture di rete, sono attivi da ieri a Sant’Agata sul Santerno e a Faenza. Il carrato mobile attivato a Sant’Agata sul Santerno, in particolare, è stato fondamentale per la cittadinanza e il personale impegnato nei soccorsi: ha messo fine all’isolamento.