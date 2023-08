Ecco gli autori dello ’sbarco’

Svelati i nomi e i libri protagonisti della 31esima edizione dello ‘Sbarco degli Autori’ per il gran finale di Ferragosto, a conclusione dell’edizione 2023 della manifestazione ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’. Il tradizionale ‘Sbarco degli autori’ è in programma alle 10.30. Gli autori approderanno sull’arenile di fronte al Grand Hotel di Cervia, presso lo stabilimento balneare Bleck 210, provenienti dal mare sulle antiche imbarcazioni da pesca cervesi con le vele al terzo Mariegola delle Romagne. I protagonisti saranno: Marino Bartoletti con ’La discesa degli dei’, Andrea Mingardi con ’Come si suonava in paradiso. Romanzo dei musicisti italiani’, Sergio Barducci con ’Nel tuo silenzio’, Alberto Cassani con ’La bomba’, Emilio Targia con ’La nostra storia. Tutto il mondo di Happy days’, Roberto Manzo con ’Pensare che volevo fare il bagnino’ e Valerio Varesi con ’L’affittacamere. Le inchieste del commissario Soneri’. Tra gli ospiti speciali saranno il cantante Piero Focaccia e lo sportivo dei record Andrea ‘Pelo’ di Giorgio, che arriverà a nuoto sulla battigia anticipando le barche storiche e gli autori. Poi tutti sul palco per il talk show condotto dai giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi. Come ogni anno non mancherà la beneficenza che quest’anno sarà dedicata ad Ail Ravenna Odv - associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma; ai Cerviaman con il progetto ‘Con la forza di Filippo corriamo per Cervia’ e alla raccolta fondi ‘Assieme per la Salina’ di Cervia. Immancabile, come ogni anno, la mostra di tende da spiaggia della Stamperia Pascucci di Gambettola fondata nel 1826.

Conto alla rovescia, quindi, per il tradizionale abbraccio delle migliaia di persone che da 30 anni si ritrovano sulla spiaggia in attesa dei grandi nomi della letteratura, del giornalismo, dello sport e della musica, per salutare insieme l’estate. Durante la mattinata sarà possibile acquistare tutti i libri della 31° edizione della manifestazione e partecipare al momento del ‘Firmacopie’ con gli autori del Ferragosto. La partecipazione all’evento, diventato nel tempo uno dei più significativi dell’estate cervese nonché un immancabile appuntamento di Ferragosto, è libera e gratuita.