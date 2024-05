Ecobonus, dal 3 giugno i nuovi incentivi auto e moto

Il 25 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione

degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Il governo, tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha destinato a questo provvedimento risorse

complessive per oltre 950 milioni di euro: 782 per le auto nuove, 20 per quelle usate, 53 per i veicoli commerciali, 38 per i motoveicoli, 50 al noleggio a lungo termine per i privati e 10 alla trasformazione a gas. Il ministero ha annunciato che la nuova piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 3

giugno alle 10. Informazioni e le tabelle sono sul sito www.confartigianato.ra.it