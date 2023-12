Edifici sgomberati dopo il sisma, mutui sospesi

Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 27 novembre è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui valevole per chi risiede nel comune di Brisighella e ha visto un edificio di proprietà sgomberato a causa del sisma. L’ordinanza fa seguito alla delibera varata dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 novembre, ed entrata in vigore il 14 novembre. L’ordinanza del Capo della Protezione civile è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La legge prevede che i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi agli edifici sgomberati, ottengano dalle banche e dagli intermediari finanziari – fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Abi e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine – non inferiore a trenta giorni – per l’esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini prescritti, sono sospese fino al 3 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.